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إصابات في قرية بالمنصورة بينها 3 بالخرطوش خلال اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الجيش

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إصابات في قرية بالمنصورة بينها 3 بالخرطوش خلال اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الجيش إصابات في قرية بالمنصورة بينها 3 بالخرطوش خلال اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الجيش

كتب : صالح رمضان منذ 24 دقيقة

انتقلت قوة من الأمن المركزي وسيارة مدرعة إلى قرية "الخيارية" مركز المنصورة، برئاسة المقدم سيد خشبة مفتش مباحث المركز، والرائد رامي طنطاوي رئيس مباحث مركز المنصورة، لمحاولة فض الاشتباكات التي وقعت، صباح اليوم، بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيدي القوات المسلحة.

وأصيب خلال الاشتباكات بين الطرفين، عشرات المواطنين، بينهم 3 بالخرطوش، بعد وقوع مشادات بين الطرفين انتهت بمشاجرات عنيفة، تبادلا خلالها الضرب بالطوب والخرطوش، وتحولت شوارع القرية إلى ساحة لحرب الشوارع.

كان المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا مسيرة لتأييده والمطالبة بعودته للحكم، معلنين رفضهم لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، فيما نظم المئات من أهالي القرية المؤيدين لقرارات القوات المسلحة مسيرة مضادة ورددوا هتافات ضد الإخوان.

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