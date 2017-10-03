60 من طلائع الشباب يشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الكابتن يوسف الدمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن 60 من شباب الطلائع بالمديرية سيشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح الدمرداش في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك العديد من الفقرات التي أعدها شباب الطلائع والتي سيتم استعراضها في طابور العرض، فضلاً عن المشاركة في فقرات الاحتفال الرسمي، بحضور ضيوف المحافظة.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، أمس وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي.