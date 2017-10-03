أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

60 من طلائع الشباب يشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

60 من طلائع الشباب يشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

11:33 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

60 من طلائع الشباب يشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الكابتن يوسف الدمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن 60 من شباب الطلائع بالمديرية سيشاركون في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح الدمرداش في تصريح لـ"مصراوي"، أن هناك العديد من الفقرات التي أعدها شباب الطلائع والتي سيتم استعراضها في طابور العرض، فضلاً عن المشاركة في فقرات الاحتفال الرسمي، بحضور ضيوف المحافظة.

واستقبلت محافظة الوادي الجديد، أمس وزير التنمية المحلية لتفقد عدة مشروعات وعقد لقاء موسع مع المجلس الاستشاري الشبابي للمحافظة والجهاز التنفيذي لعرض رؤى التنمية بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح 134 فصلا لمحو الأمية بـ5 مراكز للشباب في المنيا

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يزور كفر الشيخ ..غدًا

    أخبار

  • بالصور.. وزير التنمية يدعم مركز الصناعات الحرفية في الوادي الجديد

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لـ31 قرية في الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

8dd625a609.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة