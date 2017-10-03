وزير الداخلية للسيسي: «العسكرية المصرية عز المصريين»

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بعث اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، ببرقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر.

وقال وزير الداخلية فى برقية رئيس الجمهورية "يسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق".

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وأضاف الوزير: "إن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور".