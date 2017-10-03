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تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً لـ 5 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً لـ 5 ديسمبر

11:24 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفرادياً لـ 5 ديسمبر

أحمد دومة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي، ومالك عدلي المحاميان المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه

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