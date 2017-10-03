التأديبية العليا تجازي 5 مسئولين بإدارة بلطيم التعليمية لاتهامهم بإنجاح طلاب راسبين

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 171 لسنة 57 قضائية عليا بمجازاة 5 مسئولين بإدارة بلطيم التعليمية، بعد ثبوت تلاعبهم في درجات امتحان طلاب المرحلة الإعدادية بقصد إنجاحهم دون وجه حق.

تضمن الحكم مجازاة ر. م. ع، موجه اللغة العربية بإدارة بلطيم التعليمية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وخصم 15 يومًا من أجر كل من ه. ع. إ، وع. ع. ا، المدرسين بمدرسة سيدي فتح الله الإعدادية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، ومجازاة كمال د. ع، مدير المدرسة بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة وخصم 20 يومًا من أجر م. إ. ا، رئيس كنترول المدرسة.

وأكدت المحكمة أن المتهمين من الأول حتى الثالث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب لأحكام الوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ، بتغيير درجات الإجابة المقررة لـــ 39 ورقة إجابة لامتحان اللغة العربية الدور الثاني للصف الأول الإعدادي بإضافة درجات بالزيادة دون سند، مما ترتب عليه نجاح الطلاب أصحاب الأوراق رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وتبين أن المتهم الرابع كلف الثاني والثالث منفردين كل على حدة بمراجعة أوراق إجابات الامتحان دون تكليف لجنة للمراجعة خلاف القواعد المحددة لامتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي واعتمد تغيير درجات الإجابة الممنوحة لأوراق الإجابة التي تم مراجعتها من الثاني والثالث بالزيادة عن الدرجة الممنوحة لتلك الأوراق بموجب التصحيح دون سند.

وسلم المتهم الخامس أمر مراجعة الامتحان إلى الثاني والثالث ومكنهما من المراجعة وأعد نتيجة الامتحان بدرجات تزيد على الممنوحة للإجابات بموجب التصحيح دون تقديم سند لهذا التغيير بالزيادة.