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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقان على بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقان على بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"

11:24 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزير الاسكان

القاهرة - (مصراوي):

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على بدء إزالة أولى عمارات "مثلث ماسبيرو"، لتنفيذ مخطط تطوير المنطقة، وذلك بعد أن تم تعويض 936 أسرة، من ساكني المنطقة، ما بين تعويضات نقدية وتسكين في منطقة الأسمرات، فضلًا عن أنه سيتم توقيع تعهدات عن طريق محافظة القاهرة للراغبين في البقاء بالمنطقة، للخروج مؤقتًا لحين انتهاء التطوير، مع تسليمهم شيكات بقيمة إيجارات مقدمًا لمدة 12 شهرًا، لحين بناء العمارات.

وقال مدبولي، خلال اجتماعه مع محافظ القاهرة، ومسئولي العشوائيات بوزارة الإسكان والمحافظة، إنه سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم مستشارين من مجلس الدولة، ومعنيين بالمشروع، لفحص أي تظلمات بالمشروع.

وأضاف مدبولي، أنه سيتم البدء في إزالة العقارات التي تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية، مع وضع خطة عمل لذلك، على أن يتم الاحتفاظ بالمحال لحين الوصول لاتفاق مع أصحابها على التعويضات العادلة، خلال الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم الاتفاق على صيغة التعهد بين المحافظة والراغبين في الاستمرار بالمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة للخروج مؤقتًا، مع سداد المحافظة قيمة إيجارية لمدة 12 شهرًا، يستغلونها في تأجير وحدات سكنية، لحين تنفيذ العمارات، وذلك للاستمرار في إخلاء المنطقة والمساعدة على التنفيذ، أسوة بما تم فى منشأة ناصر.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو كان بمثابة قمة التعقيد لأنها أكبر منطقة عشوائية على مستوى ، لكن الدولة استطاعت اقتحام هذا الملف والبدء فى تطوير هذه المنطقة المهمة.

وأوضح المحافظ، أن هناك 33 عمارة خالية تم تسليمها للمقاول، وسيتم البدء في إزالتها الأسبوع المقبل، على أن يتم الهدم لكل شارع على حدة، مشيرًا إلى أنه تم تعويض 936 أسرة فى المنطقة، من بينها تسكين 354 أسرة فى الأسمرات، وتعويض 582 أسرة نقدياً.

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مصراوي Masrawy

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