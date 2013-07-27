التدخين أثناء الحمل ينمى سلوكاً سيئاً لدى الطفل فى المستقبل

قال باحثون بريطانيون، إن تدخين المرأة خلال فترة الحمل يجعل سلوك الطفل فى المستقبل سيئاً، وذلك بعد أن أثبتت مجموعة من الدراسات التى أجريت بهذا الشأن أن خطر تنمية سلوك عدائى تجاه المجتمع يزداد عند الأطفال الذين كانت أمهاتهم من المدخنات خلال فترة الحمل.

وأشار الباحثون من جامعة ليستر البريطانية إلى أن هؤلاء الأطفال يكونون أكثر عرضة لافتقار القدرة على التركيز والانتباه لفترات طويلة وتظهر عليهم اضطرابات سلوكية مثل ما يعرف بـ"قصور الانتباه وفرط الحركة".

واستندت الدراسة، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، إلى تحليل ثلاث دراسات واسعة النطاق من نيوزيلندا والولايات المتحدة ومدينة كارديف فى ويلز ركزت على بحث معدلات المشكلات السلوكية عند الأطفال من سن أربع وحتى عشر سنوات، وتضمنت هذه المشكلات سوء السلوك وتعثرا فى الانتباه.

ووجدت الدراسة ارتباطاً بين التدخين أثناء الحمل والاضطرابات السلوكية التى تزداد وفقا لكمية السجائر التى دخنتها الأم.