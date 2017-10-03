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«المالية»: 379.6 مليار جنيه إجمالى قيمة عجز الموازنة خلال عام

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«المالية»: 379.6 مليار جنيه إجمالى قيمة عجز الموازنة خلال عام «المالية»: 379.6 مليار جنيه إجمالى قيمة عجز الموازنة خلال عام

التحرير

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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قيمة عجز الموازنة خلال العام المالى الماضى 2016-2017، بلغت نحو 379.6 مليار جنيه، بنسبة 10.9%، فى مقابل نحو 339.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه 2015-2016، بنسبة 12.5%.
وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة العجز الأولى، التى تمثل قيمة العجز مع استبعاد فوائد الدين بلغت نحو 63 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2016-2017، فى مقابل 95.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه 2015-2016، وذلك بنسبة 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة الفوائد بلغت نحو 316.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، فى مقابل نحو 243.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.

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التحرير

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