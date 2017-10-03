بالصور.. "أيادينا": مشروع لترسيخ المواطنة وقبول الآخر في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظمت جمعية "أيادينا" للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا، لقاء تعريفي لمشروع تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة وتعزيز المبادرات الصغيرة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بهدف ترسيخ مفاهيم المواطنة والحوار وقبول الآخر.

وقالت مارية نعيم رئيس مجلس إدارة جمعية "أيادينا" للتنمية بالمنيا، لـ"مصراوي"، إن الهدف من المشروع تأصيل وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء وقبول الآخر والعيش المشترك ونشر السلام المجتمعي للشباب من الجنسين.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من المشروع الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عامًا و500 من المواطنين و25 من الكوادر المجتمعية، وأن مدة المشروع 9 أشهر ونطاق عمله في مدينة المنيا.

وأوضحت أن اللقاء الخاص بالتعريف بالمشروع واللجنة المجتمعية ضم ممثلي من الإعلام المسموع والمقروؤة والمرئي والجامعة والمحتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والتعليم والصحة.