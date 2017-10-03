القبض على 19 هارب من أحكام قضائية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها وضبط الشارع القنائي بمراكز قنا التسعة أمنية.

وضبطت الحملة 16 بندقية نارية متنوعة "جرينوف - آلي - خرطوش" وألقت القبض على حائزيها، وضبط تاجري مواد مخدرة، و5 هاربين من أحكام جنائية متنوعة، و20 قضية تموين وضبط 19 عنصرًا إجراميًا مسجلًا.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.