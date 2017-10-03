إغلاق حمامين سباحة بدون ترخيص في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، قرارًا بإغلاق حمامين سباحة لإدارتها بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون بقريتي سرسنا وميت شهالة.

وأكد بيومي، أنه سيتعاون مع كل مواطن يلجأ إلى الطريق القانوني وسيتم إزالة الروتين المتبع في الترخيص وكذا سيتم تسهيل إجراءات الترخيص في وقت قصير.

كما قرر غلق مقهى بقرية شماطيس وورشة سمكري سيارات بقرية العراقية لمخالفتهم القانون.