أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الإداري يؤجل دعوى وقف استيراد قمح الإرجوات لـ 14 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإداري يؤجل دعوى وقف استيراد قمح الإرجوات لـ 14 نوفمبر

11:11 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الإداري يؤجل دعوى وقف استيراد قمح الإرجوات لـ 14 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى، رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من طارق العوضي المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير بصفتهم.

طالب مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه ويوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات المستقبلية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لـ 6 نوفمبر

    أخبار

  • أحمد سليمان يقيم دعوى لبطلان قرارات عمومية الأخيرة

    أخبار

  • مجلس الدولة يستهل عمله في العام القضائي الجديد ..والبداية مع "الأهلي

    أخبار

  • 22 أكتوبر.. الحكم في دعوى وقف برنامج رامز بيلعب بالنار

    أخبار

إعلان

6d8acf1037.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية