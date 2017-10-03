الإداري يؤجل دعوى وقف استيراد قمح الإرجوات لـ 14 نوفمبر
الإداري يؤجل دعوى وقف استيراد قمح الإرجوات لـ 14 نوفمبر
11:11 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى، رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من طارق العوضي المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم.
طالب مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبه ويوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات المستقبلية.
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