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السجن المشدد 10سنوات لمتهمين اثنين في " أحداث ماسبيرو الثانية"

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10سنوات لمتهمين اثنين في " أحداث ماسبيرو الثانية"

11:05 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

السجن المشدد 10سنوات لمتهمين اثنين في

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

والمتهمين هم: محمود محمد عبد اللطيف، أحمد محمد منسي حماد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد.

تعود أحداث القضية إلى 5 يوليو عام 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسندت النيابة إلى المدعي عليهما اتهامات "التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام".

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