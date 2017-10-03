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رفض دعوى تطالب بتعويض مليون جنيه ضد مؤلف مسلسل "هي ودافنشي"

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مصراوي Masrawy

رفض دعوى تطالب بتعويض مليون جنيه ضد مؤلف مسلسل "هي ودافنشي"

11:03 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى قضائية تتهم مؤلف مسلسل "هي ودافنشي" بسرقة فكرته، وطالب المدعي بتعويض قدره مليون جنيه.

حضر المحامي بالنقض شعبان سعيد عن المؤلف محمد الحناوي، والذي أكد أن العمل المقدم من المدعي يختلف كلياً عن مسلسل "هي و دافنشي"، ولا يوجد بينهما ثمة تشابه، وقدم المستندات التي تثبت صحة موقفه.

كان أحد الأشخاص رفع دعوى قضائية، اتهم فيها المؤلف محمد الحناوي بسرقة حقوق ملكيته الفكرية واستيلائه على فكرة مسلسل "هي ودافنشي"، وتداولت الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة التي قضت بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

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مصراوي Masrawy

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