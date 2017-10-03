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وزير المالية: لا زيادات جديدة فى أسعار البنزين خلال العام الجارى

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وزير المالية: لا زيادات جديدة فى أسعار البنزين خلال العام الجارى وزير المالية: لا زيادات جديدة فى أسعار البنزين خلال العام الجارى

التحرير

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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه لا توجد أى نية لدى للقيام بتحريك الوقود مرة ثانية خلال العام المالى الجارى 2017-2018، لافتا إلى أنه لا يوجد أى داع للتحريك خلال تلك الفترة.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن الافتراضات التى بنيت عليها موازنة العام المالى الجارى لا تزال عند معدلاتها، سواء من حيث توقعات استقرار أسعار البترول عالميا أو أسعار الدولار.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة لا تتخذ قرارا بتحريك أسعار الوقود عشوائيا، لافتا إلى أنها تعتمد فقط على توقعات وافتراضات تبنى على أساسها مشروع الموازنة ونسبة العجز الكلى، وهذه الافتراضات أهمها أسعار البترول عالميا.

وكان صندوق النقد الدولى قد حذر  من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالى المقبل، وذلك خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.

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وأوصى خبراء الصندوق فى تقرير المراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الحكومة بضرورة تحريك أسعار المواد البترولية، قبل بداية العام المالى الجديد.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال شهر يوليو الماضى، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

 

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التحرير

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