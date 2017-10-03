المالية: 464.4 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية في العام الماضي

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أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن إجمالي حجم الإيرادات في العام المالي المنتهي 2016-2017، ارتفعت لتصل إلى نحو 464.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 31.8%.

أضاف الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن إجمالي المصروفات خلال العام المنتهي 2016-2017 بلغت نحو 1032 مليار جنيه، مقابل نحو 817.8 خلال العام المالي 2015 – 2016، بنسبة زيادة بلغت نحو 26.2%.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت نحو 130% في الشهور الـ3 الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق.

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وتستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وذلك على أن تأخذ الدولة نصيبها العادل من الإيرادات.







