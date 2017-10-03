ضبط 1760 قضية تموينية و1156 جنحة ضد مخابز مخالفة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الرواي:

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط وتحرير 1760 قضية تموينية، خلال شهر واحد فقط هو شهر سبتمبر الماضي، وأوضحت أن ضبط تلك القضايا تم من خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين.

وأكدت مديرية التموين، أن الحملات غير استثنائية، إنما هي حملات منتظمة هدفها إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1156 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية، منها 299 قضية نقص بالوزن، و112 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و19 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات، و4 قضايا توقف عن العمل بدون عذر، و722 قضية أخرى متنوعة مابين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم حمل شهادة صحية، عدم نظافة أدوات العجن، وتصريف وتجميع.

وفي مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 604 قضية مخالفة، منها 105 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر المقرر، و21 صلاحية، و36 بدون ترخيص، و17 ذبح خارج السلخانة، و30 مخالف لقانون 113، و3 مواد بترولية، و12 غش تجاري، و270 تجار تموينيين، بالإضافة إلى 104 قضايا أخرى.