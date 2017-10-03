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بسبب "حمى الضنك".. برلماني أسواني يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة

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مصراوي Masrawy

بسبب "حمى الضنك".. برلماني أسواني يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة

10:57 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أسوان - إيهاب عمران:

قال حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة لمواجهة مرض "حمى الضنك" واتخاذ الإجراءات الوقائية، لمنع انتشاره بين المواطنين عقب ظهور 3 حالات مصابة في أسوان.

وأضاف خليل، أن وزارة الصحة فشلت في السيطرة على انتشار المرض، في مركز القصير بالبحر الأحمر، ما أدى إلى انتشاره في المحافظات المجاورة.

وطالب النائب خليل بإنشاء منظومة متكاملة لتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية مع المستشفيات والوحدات الصحية لرصد الحالات حال ظهورها والتعامل الفوري معها إضافة إلى تفعيل دور التثقيف الصحي والتوعية بأعراض الإصابة بالمرض.

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