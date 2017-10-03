غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج
غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج
10:56 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الثلاثاء، داخل ترعة بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة العسيرات، إخطارًا بغرق طفلة بترعة بناحية أولاد حمزة دائرة المركز.
وانتشلت الجثة، وتبين أنه أثناء قيام الطفلة "أحلام السيد عبدالفتاح" البالغة من العمر عامين، باللهو على حافة الترعة المواجهة لمنزلها، انزلقت قدماها وسقطت فيها ما نتج عنه غرقها ووفاتها.
ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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