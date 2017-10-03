صالح عباس يبدأ مهام عمله رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية
صالح عباس يبدأ مهام عمله رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية
11:09 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
قطاع المعاهد الأزهرية
كتب- محمود مصطفى:
بدأ الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد، تسلم مهام عمله صباح اليوم الثلاثاء، بعد توليه المنصب بموجب قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي صدر أمس الإثنين.
وتضمن قرار الإمام الأكبر ندب الشيخ صالح عباس، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية خلفًا للدكتور محمد أبوزيد الأمير، بعد أن انتهت فترة ندب الآخير في الأول من أكتوبر الجاري.
وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد، على مصافحة العاملين بالقطاع، الذين قدموا التهنئة له على توليه منصبه، متمنين له التوفيق والنجاح.
ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر للدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس القطاع السابق، على الفترة التي قضاها في منصبه.
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