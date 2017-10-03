هناء تطلب الخلع: "خاني في قطر وطردني بشنطة هدومي"

كتبت - نور العمروسي:

أقامت هناء دعوى خلع أمام محكمة الأسرة ببولاق الدكرور ضد زوجها بسبب خيانته لها وحرمانها من أطفالها وطردها من قطر.

تروي "هناء .س" 36 سنة وحاصلة على ليسانس آداب: "تزوجت من محمد . ج 40 سنة يعمل محاسبًا بشركة مقاولات بقطر وأنجبتُ طفلين يارا 4 سنوات و أحمد 11 سنة ومن أول الزواج نقيم بدولة قطر".

وقالت هناء: "زوجي متعدد العلاقات النسائية وعند اعتراضي على خيانته لي يتعدى علي بالضرب ويقول "أنا كل يوم مع امرأة مختلفة وإن لم يعجبك ارجعي مصر".

وأضافت هناء : "زوجي متيسر جدا ماديا فكان يشعر أنه هارون الرشيد، وكل تعامله معي بعنف، ورغم أنني كنت في غربة ليس لي سند إلا أنني كنت أتحمل من أجل أطفالي".

وتابعت: "وكانت نهاية حياتي الزوجية عندما دخلت بيتي ورأيته مع امرأة فلبينية في وضع مخل في غرفة نومي فانهرت من الموقف وقام بالتعدي علي بالضرب وأخذ أطفالي وطردني من قطر دون أن أحمل معي أي شيء حتى حقيبة ملابسي".

وأكملت: "عدت إلى مصر وأقمت دعوى خلع و دعوى لضم أطفالي وبعد صدور حكم بالضم سافرت إلى قطر لتنفيذه و أقمت دعوى ضم أمام محكمة الأسرة بالدوحة لتطبيق حكم الضم الصادر من مصر".

وأضافت الزوجة: "عندما علم زوجي بدعوى الضم هرَّب ابنتي يارا إلى مصر وعاد إلى مصر وأقمت دعوى لمنع ابنتي من السفر وتحدد لها جلسة 29 أكتوبر لسنة 2017، وسوف أسافر قطر لكي أستلم حكما بضم الصغير من محكمة الدوحة".

واختتمت هناء حديثها: "اتبهدلت فى المحاكم في مصر وقطر بسبب رفضي لخيانة زوجي لي، أسافر قطر "رايح جاي" من أجل ضم أطفالي لحضني".

وما زالت دعوى الخلع التي تحمل رقم 2116 لسنة 2017 مستمرة حتى الآن ولم يتم الفصل فيها.