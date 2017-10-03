مميش: حققنا زيادة كبيرة في العائدات خلال هذا العام

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أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه يسعى دائمًا إلى التطوير وإضافة كراكات جديده جاء بعد مفاوضات شاقه وليست سهلة، لكن كان هناك دعم من القياده السياسية متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافه إلى دعم من وزيرة الاستثمار للمشروع.

وأضاف "مميش" أن امتلاكنا الكراكتين جاء من أجل هدف أساسي وهو تطوير المجرى الملاحي ليكون قادرًا على المنافسه على مستوى العالم، حيث أن قناة السويس حاليًا قادرة على استيعاب جميع السفن العملاقه وهي أسرع مجرى ملاحي في العالم .

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وأوضح أننا نتابع كل صغيرة وكبيرة في جميع المجالات الملاحية الأخرى، ومنذ شهر يناير حتى شهر سبتمبر بلغت الزيادة٢.٥% من أعداد السفن المارة في المجرى الملاحي، وبلغت الحمولة الكلية 4.6% وبلغت زيادة العائدات بالدولار 2,2 % وبلغت زيادة العائدات بالمصري 11,4%.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تشهد زيادة في كل شئ وهذا مؤشر إيجابي نتيجة جهد قناه السويس وامتلاكنا لقناة السويس الجديدة والسياسة التسويقية الناجحة لتحقيق الهدف المرجو من القناة.