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هل يتم إلغاء الدوري حال تأهل المنتخب للمونديال؟.. عامر حسين يُجيب

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هل يتم إلغاء الدوري حال تأهل المنتخب للمونديال؟.. عامر حسين يُجيب هل يتم إلغاء الدوري حال تأهل المنتخب للمونديال؟.. عامر حسين يُجيب

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن فكرة إلغاء أو تأجيل الدوري الممتاز حال تأهل الوطني لبطولة بروسيا 2018 غير متاحة للكثير من الأسباب.

وأوضح عامر حسين، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: «قوام المنتخب من اللاعبين المحترفين والذين بلغ عددهم 14 لاعبًا، وبالتالي إيقاف الدوري لن يؤثر أو يفيد للمنتخب».

وأضاف: «الدوري الآن يقام بشركات راعية وأموال كثيرة تدفع في الإعلانات والرعاية على عكس الماضي كانت بطولة الدوري ببلاش ودون راعي، وبالتالي من الصعب تأجيل أو إيقاف المسابقة».

وأشار عامر إلى أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، مدرب محترف ويعلم تمامًا صعوبة مثل هذه الطلبات، لافتًا إلى أنه سيكون أمامه بعض الوقت لتجهيز المنتخب قبل المونديال حال التأهل لنهائيات كأس العالم.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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التحرير

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