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صور السيسي تزين غزة عقب اجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية

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صور السيسي تزين غزة عقب اجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية صور السيسي تزين غزة عقب اجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية

التحرير

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انتشرت في شوارع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، صور الرئيس عبدالفتاح ، فور وصول حكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات على آخر زيارة قامت بها للقطاع.

لافتات عليها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء وقوف رجال الأمن الفلسطينيين أمام اللافتات، بعدما رفعت جمعية الأعمال الفلسطينيين صورة كبيرة للرئيس السيسىي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وسط مدينة غزة في الجهة المقابلة لمقر مجلس الوزراء الفلسطيني؛ تقديرًا لدور فى إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة الوطنية بين فتح وحماس. 

 

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التحرير

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