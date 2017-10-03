صور السيسي تزين غزة عقب اجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية

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انتشرت في شوارع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصول حكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات على آخر زيارة قامت بها للقطاع.

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وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء وقوف رجال الأمن الفلسطينيين أمام اللافتات، بعدما رفعت جمعية الأعمال الفلسطينيين صورة كبيرة للرئيس السيسىي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وسط مدينة غزة في الجهة المقابلة لمقر مجلس الوزراء الفلسطيني؛ تقديرًا لدور مصر فى إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة الوطنية بين فتح وحماس.