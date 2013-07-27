غنى العسيري: نواكب الموضة العالمية بهويتنا العربية

على الرغم من المسافة الفاصلة بين عالم الأعمال وعالم الفن، استطاعت المصممة غنى العسيري أن تخطو خطوات واسعة وثابته في مجال تصميم الأزياء بعد نيلها إجازة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت. فقدمت للمرأة العربية، تحديداً، زياً عالميّ التصميم، عربيّ الهوية. في حوار مع "سيدتي نت" حدثتنا غنى عن أعمالها التي قدمتها في مجموعتي Coquelicot وGina M..

1- ماذا تخبريننا عن علامة Coquelicot؟

Coquelicot هي العلامة الأولى التي أطلقتها لملابس السهرات والـ HAUTE COUTURE، وقد صُممت خصيصاً لتحقيق حلم كل امرأة تبحث عن أزياء أنيقة، متميزة، وأرستقراطية، تتمتع بخطوط عالمية وتنسجم في الوقت نفسه مع هويتها العربية. والمجموعة بكاملها تهدف الى منح السيدة طلّة أنثوية تجمع بين البساطة والرقي.

2- من أين تستوحين تصاميمك؟

في الحقيقة مصادر إلهامي لاحدود لها، منها الطبيعة وعناصرها الخلابة، والرحلات التي أقوم بها وأتعرف من خلالها على حضارات البلدان الأخرى، ومن الكتب واللوحات الفنيه التي تأخذنا إلى حقبات زمنية مختلفة وغنيه بالأقشه الفاخرة والتصاميم التي تظهر الإبداع والحرفية في التنفيذ. وفي بعض الأحيان يكفي أن أنظر الى القماش الذي بين يديّ لكي أستوحي منه التصميم المناسب. وفي الختام أضيف بعض اللمسات العصرية على الملابس حتى تتماشى مع الموضة العالمية.

3- ما هي أنواع الأقمشة التي تستخدمينها؟

كل قطعة من مجموعة Coquelicot تحمل اسماً يعكس تصميمها والمصدر المستوحاة منه، وهي مصنوعة بالكامل من الحرير الخالص مئة في المئة، كما أن كافة التطريزات التي تزيّن بعض القطع هي أحجار سواروفسكي وقطع مطلية بالذهب ومصاغة حصرياً لعلامتنا.

4- أين تباع تصاميم هذه المجموعة؟

حالياً، تباع تصاميم Coquelicot في المملكة العربية السعوية في متاجر Harvey Nichols- الرياض، وRubaiyat - جدة. وكذلك في دبي، في متاجر Saks fifth avenue- برجمان سنتر، ومتاجر Salam- الوافي سنتر.

5- أخبرينا عن مجموعة Gina M..

تشكل مجموعة Gina M. خط الأزياء الجاهزة Pret-a-porter العملية، التي تناسب مختلف الأوقات، والتي تتمتع بالوقت نفسه بمعايير عالمية عالية من حيث التصميم وحرفية التنفيذ.

6- أين يمكن أن نجد تصاميم Gina M..

أطلق جزء من هذه المجموعة مع بداية شهر رمضان حصرياً في متجر Salam في مردف سيتي سنتر- دبي والحمدلله فقد لاقت المجموعه إعجاباً كبيراً. وسيتم عرض باقي المجموعة قبل عيد الفطر.

7- ما الذي يجمع بين Coquelicot و Gina M.؟

إن الفكرة التي تدور حولها المجموعتان واحدة. وهي تقديم تصاميم تناسب كافة الأذواق، وتسمح، بطريقة فريدة، للمرأة المتميزة، المحجبة وغير المحجبة، أن تختار منها التصميم الذي يتناسب مع مناسباتها.