بالصور- تعرف على الحذاء الذي يُرتدي مع الكيمونو في اليابان
بالصور- تعرف على الحذاء الذي يُرتدي مع الكيمونو في اليابان
10:44 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
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كتبت-هدير غيث:
نشر موقع "اليابان اليوم" تصميم الصنادل اليابانية التي ترتدي مع الكيمونو" هو الزي التقليدي لهذه الدولة".
كما اوضحت إن ارتدائه ليس فقط لمنح المظهر التراثي للملابس التقليدية اليابانية، ولكن من أجل تفادي ملامسة الزي للأرض المليئة بالثلج أو مياه الأمطار.
ويُعد هذا الموقع، من أحد المواقع التي أصدرتها الحكومة اليابانية على وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر ثقافتها حول العالم.
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