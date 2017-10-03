بتكلفة 16 مليون جنيه.. إنشاء 4 محطات لمعالجة المياه العذبة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أكرم غنيم، ممثل إحدى كبريات الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه والبيئة ومعالجة المياه العذبة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 4 محطات معالجة بمناطق أبو خليفة بقطاع القنطرة غرب والمنايف بقطاع أبو صوير والبعالوة بقطاع التل الكبير وسرابيوم بقطاع فايد، التي يجري تنفيذها حاليًا بتكلفة إجمالية قدرها 16 مليون جنيه، بواقع أربعة ملايين جنيه لكل محطة منها.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح محطتين من الأربع في 17 أكتوبر الجاري.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة مقترحات التوسع في هذا المشروع والموافقة على إنشاء محطة جديدة تضاف إلى توسعات محطة عين غصين، للقضاء على مشكلة نقص مياه الشرب بالمنطقة وتوابعها، بالتنسيق والتعاون التام مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع.