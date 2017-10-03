تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية، لتنفيذ 1250 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 10 أحكام جناية، و502 جزئي، و163 مستأنف، و40 غرامات جزئية، و103 غرامات مستأنفة، و62 مخالفات جزئية، وأسفرت عن تحصيل مبالغ قيمتها 12620 جنيهًا كمخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.