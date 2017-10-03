افتتاح 134 فصلا لمحو الأمية بـ5 مراكز للشباب في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فتح 134 فصلاً لمحو الأمية للكبار، بمراكز الشباب، في شهر سبتمبر الماضي، تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية يناير 2018، ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، واختلفت أعدادها تبعًا للكثافة السكانية، وتم افتتاح 45 فصلًا بمركز مطاي و45 فصلًا بمركز بني مزار، و16 بملوي، و15 بمغاغة، و13 فصلًا بمركز المنيا.