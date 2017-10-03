أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

افتتاح 134 فصلا لمحو الأمية بـ5 مراكز للشباب في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح 134 فصلا لمحو الأمية بـ5 مراكز للشباب في المنيا

10:42 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

افتتاح 134 فصلا لمحو الأمية بـ5 مراكز للشباب في المنيا

مديرية الشباب والرياضة

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فتح 134 فصلاً لمحو الأمية للكبار، بمراكز الشباب، في شهر سبتمبر الماضي، تمهيدًا لدخول الدورة الامتحانية يناير 2018، ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب جميعها تخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، واختلفت أعدادها تبعًا للكثافة السكانية، وتم افتتاح 45 فصلًا بمركز مطاي و45 فصلًا بمركز بني مزار، و16 بملوي، و15 بمغاغة، و13 فصلًا بمركز المنيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

    أخبار

  • بـ"التنورة" وماراثون رياضي.. المنيا تختتم الاحتفال باليوم العالمي

    أخبار

  • افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

    أخبار

  • بالصور.. سوهاج تحيي اليوم العالمي للسياحة بماراثون رياضي

    أخبار

إعلان

783a162af0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة