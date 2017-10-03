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حبس شاب ارتدى "النقاب" لزيارة حبيبته في الشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس شاب ارتدى "النقاب" لزيارة حبيبته في الشرقية

10:35 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لمحاولته دخول منزل أحد الأهالي مرتديًا ملابس حريمي ونقاب.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتحفظ عدد أهالي قرية "سوادة أبو شلبي" التابعة لمركز فاقوس، على شاب يرتدي "نقاب" حريمي.

بالانتقال والفحص، تبين اعتداء الأهالي على المدعو "أحمد. ع. م" 22 عامًا، وتمزيق النقاب له؛ بعدما ضبطوه أثناء دخوله منزل أحد الأهالي.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب المتهم تقدم لخطبة إحدى الفتيات بالقرية منذ عام ونصف، إلا أن والد الفتاة رفضه أكثر من مرة، فيما سافر الشاب للعمل بدولة ، وحينما عاد أراد الاطمئان على الفتاة، فارتدى ملابس حريمي ونقاب لكي يزورها في المنزل علي أنه صديقة لها، وتم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8613 إداري فاقوس لسنة 2017.

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