الصحة: القضاء على 70% من كثافة البعوض الناقل لحمى "الدنج" بالقصير

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل الفرق الوقائية بقيادة الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي؛ لمكافحة البعوض النقل لحمي "الدنج" بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة في بيان الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفيات نتيجة هذه الحمى، وعدد من ظهر عليهم الأعراض في تناقص مستمر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة.



وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أنه عقد اجتماعًا مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية والتأكيد على التوعية الصحية للمواطنيين.

كما حضر الاجتماع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة لمتابعة أعمال تطهير وتفريغ مياه الخزانات القديمة واستبدالها بأخرى جديده وتغطية بيارات الصرف الصحي، وحرص "قنديل" على المرور على الأبيار لمتابعة الموقف على أرض الواقع.



وأضاف "قنديل"، أنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية وإدارة الأوقاف لإقامة ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب المدارس، وكذلك لإلقاء خطبة الجمعه عن النظافة العامة، لافتا إلى زيادة أعداد الفرق الوقائية لتصل إلى ٧٢ فردا من أطباء وأخصائيين مقسمين إلى ٥ مجموعات من مختلف الإدارات؛ لمتابعة الإجراءات فيما يخص رش البعوض واليرقات في الهواء والمياء، والتأكد من تغطية خزانات المياه بأغطية من "الفايبر"، مؤكدا أنه تم القضاء على أكثر من ٧٠ ٪‏ من كثافة البعوض واليرقات.



وقالت وزارة الصحة، إن رئيس قطاع الطب الوقائي قام بمجازاة مدير الرعاية الأساسية لتقصيره في إعداد التقارير الخاصة بأعداد المرضى المترددين على مستشفيات المديرية والمشتبه بإصابتهم بالحمى.