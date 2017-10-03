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الإكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس

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مصراوي Masrawy

الإكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس

10:47 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الإكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس

ئيس الاكوادور لينين مورينو يلقي خطابا أمام الجمعية

كيتو – (أ ف ب):

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو الاثنين أنه يعتزم تنظيم استفتاء لإلغاء عدد من التعديلات التي أدخلها سلفه رافاييل كوريا على الدستور ومن بينها خصوصا السماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الولايات المتعاقبة.

وقال مورينو في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "السؤال الثالث في الاستفتاء تتناول الغاء التعديل الذي يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدود من الولايات".

ولم يوضح مورينو موعد الاستفتاء الذي يرمي أيضا إلى حرمان السياسيين لمدى الحياة من جميع حقوقهم السياسية إذا ما أدينوا بجرائم فساد.

وفي 2015 أقر البرلمان الذي كان يهيمن عليه الرئيس رافاييل كوريا (2007-2017) سلسلة تعديلات اقترحها كوريا تجيز للرئيس الترشح لعدد غير محدود من الولايات.

وأحال مورينو إلى المحكمة الدستورية سبعة أسئلة يعتزم طرحها على التصويت في الاستفتاء الذي لم يحدد موعده بعد، وترمي إلى إلغاء التعديلات التي أقرها سلفه.

ومن المفترض أن تفصل المحكمة الدستورية خلال أكتوبر الجاري في مدى دستورية هذه الاقتراحات.

هذا المحتوى من

AFP

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