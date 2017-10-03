مصر تدين "التفجير الإرهابي" في البحرين

القاهرة – (مصراوي):

أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة البحرينية المنامة، مساء الاثنين، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة.

وقال بيان صادر عن الحارجية، الثلاثاء، إن "جمهورية مصر العربية تعرب عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الثاني من أكتوبر 2017 في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة".

قالت وكالة أنباء البحرين إن خمسة رجال شرطة أصيبوا "بإصابات بسيطة" في "تفجير إرهابي" خارج العاصمة المنامة يوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن الانفجار وقع في منطقة الديه على شارع البديع أثناء تأمين موكب للشيعة مع إحيائهم ليوم عاشوراء.

وعبر البيان عن تعازي مصر حكومة وشعباً للأشقاء في مملكة البحرين في ضحايا الحادث الإرهابي، وجدد التأكيد على وقوف مصر بجانب مملكة البحرين في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب.

وشدد البيان على الثقة في قدرة حكومة وشعب مملكة البحرين على تجاوز تلك الأحداث، والتصدي لهذه الظاهرة البغيضة، والتي لا تهدف إلا لترويع الآمنيين وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات.