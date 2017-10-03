قبل ضربة البداية.. أرقام من كأس العالم للناشئين

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تنطلق يوم الجمعة المقبل، النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 سنة) في الهند، وهي أول بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم تقام في الدولة الآسيوية.

وأُقيمت النسخة الأولى من البطولة في عام 1985 في الصين وتمكن نيجيريا من الظفر بلقب النسخة الأولى بالتغلب على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.

وتشارك لأول مرة في نسخة هذا العام، 3 منتخبات في أي بطولة تابعة للفيفا، وهم النيجر وكاليدونيا الجديدة إلى جانب البلد المضيف الهند.

وكانت الهند سبق وتم دعوتها للمشاركة في مونديال 1950 في البرازيل قبل أن تعتذر لصعوبة الرحلة.

وسبق وأن تأهلت 22 دولة من قبل للمشاركة في مونديال الناشئين مرة واحدة طوال تاريخهم من بينهم منتخبين فقط تمكنا من الفوز باللقب في المشاركة الوحيدة وهم الاتحاد السوفيتي في عام 1987 وسويسرا في عام 2009.

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وطوال تاريخ البطولة حسمت ركلات الترجيح نتيجة 4 نهائيات فقط من أصل 16 نهائي، وذلك بتتويج الاتحاد السوفيتي عام 1987 والسعودية عام 1989 والبرازيل عام 1999 ونيجريا عام 2007.

وفي النسخة الأخيرة التي أُقيمت في تشيلس عام 2015، باتت نيجيريا أول منتخب يحرز اللقب 5 مرات، وذلك بعد التغلب على مالي في المباراة النهائية، والتي شهدت تواجد فريقين من القارة الإفريقية للمرة الثانية فقط بعد نهائي 1993 الذي تغلبت فيه نيجيريا أيضًا على غانا.

ويعد اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين الهداف التاريخي للبطولة برصيد 10 أهداف سجلهم جميعًا في النسخة الماضية.

وسبق وأن توج 12 لاعبًا بلقب كأس العالم بعد مشاركتهم في بطولة العالم للناشئين وهو توني كروس وماريو جوتزه وإيمانويل بيتيت ورونالدينيو وجيانلويجي بوفون وأليساندرو ديل بيرو وفرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس وسيسك فابريجاس وأندريس إنيستا وفرناندو توريس وتشافي.

وشهدت نسخة الإمارات في عام 2013 أكبر حصيلة تهديفية في تاريخ كأس العالم للناشئين برصيد 172 هدفًا في 52 مباراة بمعدل 3,31 هدف في المباراة الواحدة، ويتفوق على ذلك المعدل نسخة اليابان عام 1994 بمعدل 3,34 هدف في المباراة الواحدة ونسخة بيرو 2005 بمعدل 3,47 هدف في المباراة الواحدة ونسخة مصر 1997 وفنلندا 2003 بمعدل 3,66 هدف في المباراة الواحدة.