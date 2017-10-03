صلاح تاسعًا في قائمة أعلى اللاعبين بالعالم من حيث القيمة التسويقية

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شهد الميركاتو الصيفي الماضي، جنون في أسعار انتقالات اللاعبين، ولعل أبرزها انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من صفوف برشلونة مقابل 198 مليون إسترليني في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومع ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين رصدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أبرز اللاعبين الذين ارتفعت أسعارهم خلال هذا الشهر، وفقًا لمجموعة من العوامل أبرزها مدة تعاقده مع النادي وعدد مبارياته الدولية وعمر اللاعب وعدد مبارياته مع ناديه.

واحتل اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو صدارة القائمة بعدما كانت قيمته في شهر يوليو الماضي 90,8 مليون إسترليني ليصل إلى 140 مليون إسترليني بزيادة قدرها 49,2 مليون إسترليني.

كما ارتفعت قيمة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بنحو 44,5 مليون إسترليني، بعدما كانت قيمته في شهر يوليو الماضي 84,3 مليون إسترليني لتصل إلى 128,8 مليون إسترليني.

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وتواجد نجم يوفنتوس باولو ديبالا، في المركز الثالث بعدما زادت قيمته بنحو 41,8 مليون إسترليني، وبلغت قيمته هذا الشهر 142,3 مليون إسترليني بعدما كانت قيمته في شهر يوليو الماضي 100,5 مليون إسترليني.

وتواجد محمد صلاح، في المركز التاسع في القائمة بعدما كانت قيمته في شهر يوليو الماضي 64,3 مليون إسترليني، لتصل إلى 86,6 مليون إسترليني بزيادة قدرها 22,3 مليون إسترليني.

وتوضح الصورة التالية أبرز اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر: