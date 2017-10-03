العصار: «الإنتاج» على استعداد للنهوض بالتعليم والتدريب الفني

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قال وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، إن الوزارة بما تمتلكه من إمكانات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات، على استعداد دائم للتكامل مع مؤسسات الدولة كافة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بقطاع التدريب بمدينة السلام، برفقة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين، في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي.

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وقال العصار إن الوزارة ترحب بالتعاون مع وزارة التعليم، للمساهمة في تحقيق رؤية تطوير التعليم باعتبارها هدف استراتيجي للدولة، مؤكدا ضرورة مساندة ودعم كل مؤسسات الدولة لتطوير التعليم.

واستعرض العصار، الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم التعليم العالي والفني والتدريب المهني، من خلال الكيانات التعليمية والتدريبية المختلفة التابعة للوزارة، والمتمثلة في المجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بحلوان.