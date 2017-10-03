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وزير العدل يصدر قرار بنقل بعض النيابات الجزئية بالقاهرة لمجمع محاكم الأميرية

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مصراوي Masrawy

وزير العدل يصدر قرار بنقل بعض النيابات الجزئية بالقاهرة لمجمع محاكم الأميرية

10:40 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزير العدل يصدر قرار بنقل بعض النيابات الجزئية بالقاهرة لمجمع محاكم الأميرية

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

كتب-عمرو علي:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، القرار رقم 7897 لسنة 2017، بنقل مقر نيابات "الأميرية الجزئية، وحدائق القبة الجزئية، والزيتون الجزئية" التابعين لنيابات غرب القاهرة الكلية.

كما تم نقل "نيابة المطرية الجزئية" التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، و"نيابة الطفل" التابعة لنيابة جنوب القاهرة الكلية، و"نيابة الوايلي لشئون الأسرة" التابعة لنيابات شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، إلى مجمع محاكم الأميرية.

ووفقًا للقرار؛ فإنه يُنَفَّذ بداية من العام القضائي الجديد، الذي بدأ أول أكتوبر الجاري.

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