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بالصور.. إحالة 3 أطباء ومدير الرعاية الأساسية بإدارة أشمون الصحية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 3 أطباء ومدير الرعاية الأساسية بإدارة أشمون الصحية للتحقيق

10:31 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، مجازاة 3 أطباء وتحويلهم للتحقيق بالشئون القانونية بمستشفى أشمون العام، بالإضافة إلى مدير الرعاية الأساسية بمركز أشمون.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى أشمون العام، مساء أمس الإثنين، وتفقد جميع أقسام المستشفى واطمـأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتبين غياب 3 أطباء تم تحويلهم إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مدير الرعاية الأساسية بإدارة أشمون.

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