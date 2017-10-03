حركة المرور: كثافات بفيصل والهرم وشارع رمسيس

كتب- فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح الْيَوْمَ الثلاثاء، كثافات مرورية على بعض الطرق فيما كانت غالبية معدلات السير طبيعية علي كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وفِي القاهرة ظهرت كثافات بكوبرى عباس والمنيل والمعادي ومنزل الزمالك من كوبرى 15 مايو بسبب تجمع المدارس بتلك المناطق.

كما ظهرت كثافات بشارع رمسيس بسبب عطل سيارة وبداية توجه الموظفين لأماكن عملهم، بينما باقى المحاور تسير بصورة طبيعية- بحسب غرفة عمليات مرور القاهرة.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل، وشارع الهرم وفيصل و الجامعة والنيل.

وتشهد باقى المحاور الرابطة بين محافظتى القاهرة و الجيزة معدلات سير مرتفعة.