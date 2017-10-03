وزير السياحة يُغادر إلى الفاتيكان لحضور القداس وتسليم خطاب من السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي

يتوجه وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الفاتيكان لتسليم خطاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، كما سيبحث مع المسئولين هناك آلية لاعتماد السياحة الدينية بشأن رحلة العائلة المقدسة في مصر.

ويرأس وزير السياحة وفداً رفيع المستوى، لحضور القداس الذي يقام غدا الأربعاء، حيث سيقوم بابا الفاتيكان للمرة الأولى بمباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة فى مصر.

وهو ما يعنى اعتماد الأيقونة كرمز رسولي للترويج لرحلة العائلة المقدسة -على غرار الرموز المعتمدة للحج من الفاتيكان- مثل شجرة الزيتون للحج بالقدس - وهو ما يعد خطوة هامة وأساسية لتضمين مصر فى برنامج الحج الفاتيكانى لعام 2018.

وقال يحيى راشد، إن مباركة البابا لأيقونة رحلة العائلة المقدسة يأتي تتويجا للجهود التى يبذلها الرئيس لدعم السياحة وما تبذله الوزارة من جهد لإعادة إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة الدينية العالمية واستثمارا للنجاح الذى حققته زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر فى شهر أبريل الماضى.

و أكد راشد على الاهتمام الذى توليه الوزارة بمنتج السياحة الدينية، و خاصة إحياء مسار العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة كان قد سبق وأن زار دولة الفاتيكان أكثر من مرة آخرها في مايو الماضى في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى مصر في أبريل الماضى، وذلك للتباحث حول التعاون بين مصر والفاتيكان فى الترويج للسياحة الدينية فى مصر وخاصة فيما يتعلق برحلة العائلة المقدسة والتى من المتوقع أن تجذب شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بهذا النمط السياحى.