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إحالة 243 موظفا للتحقيق لتورطهم في قضايا فساد بـ«كهرباء البحيرة»

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إحالة 243 موظفا للتحقيق لتورطهم في قضايا فساد بـ«كهرباء البحيرة» إحالة 243 موظفا للتحقيق لتورطهم في قضايا فساد بـ«كهرباء البحيرة»

التحرير

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أحال محمد عبد العليم، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، 243 موظفا للتحقيق، بينهم 4 حالات تم عرضهم على المحكمة للنظر في فصلهم نهائيا، لتقصيرهم في العمل وتورطهم في قضايا فساد.

وقال عبد العليم إن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع الأجهزة الرقابية، لضبط أي مخالفات داخل الشركة، والمتورطين في قضايا فساد داخل الشركة أو الفروع في المراكز.

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وأضاف أنه تم مجازاة 243 عاملا وموظفا بالشركة، من بينهم 41 موظفا تم إنذارهم كتابيا بالفصل النهائي عن العمل، كما تمت مجازاة 21 موظفا بالحرمان من كامل العلاوة، ومجازاة 20 موظفا بالحرمان من نصف العلاوة الدورية، و140 موظفا بالخصم 5 أيام من راتبهم، وتم وقف موظف عن العمل لمدة 6 أشهر، وإحالة 4 حالات للمحكمة العمالية، للنظر في فصلهم نهائيا لتورطهم في قضايا فساد والاستيلاء على أموال الشركة.

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التحرير

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