بالصور.. تباين الآراء حول صورة أول سعودي يدرب زوجته على قيادة السيارة

كتبت - هدير غيث:

نشر مواطن سعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع زوجته، وهو يساعدها في التدريب على قيادة السيارة، وذلك بعد أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بإصدار رخص قيادة السيارات في السعودية.

وكتب فيصل بادغيش، على الصورة "بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعدادًا للنظام"، ونشر هاشتاج #السماح_بقيادة_المرأة و #لنقود_معاً و #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة.

ولاقت التغريدة ردود فعل إيجابية واسعة، وكذلك تعليقات معارضة وساخرة، وحققت أكثر من 5000مشاركة ، وأكثر من 7000 إعجاب.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في السعودية. وصدر أمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.