الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء بجميع المناطق



القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 28

مطروح 21 26

السلوم 20 26

سيوة 21 33

بورسعيد 23 28

دمياط 23 26

العريش 17 30

رفح 17 30

الإسماعيلية 20 30

السويس 20 31

رأس سدر 22 35

نخل 14 28

نويبع 25 31

طابا 17 29

كاترين 17 30

الطور 23 34

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 24 34

مرسى علم 26 34

الفيوم 21 30

بنى سويف 21 30

المنيا 20 31

أسيوط 20 31

سوهاج 21 33

قنا 23 36

الأقصر 23 37

أسوان 25 38

أبوسمبل 24 38

الوادى الجديد 22 36

شلاتين 23 36

ابو رماد 22 35

راس حدربة 22 34

حلايب 23 34