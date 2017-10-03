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عشر حقائق عن السلاح والجريمة في الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

عشر حقائق عن السلاح والجريمة في الولايات المتحدة

09:42 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

عشر حقائق عن السلاح والجريمة في الولايات المتحدة

الاسلحة تباع بين الافراد دون رقابة في الولايات ال

لندن (بي بي سي)
في وقت كان بلغ سكان الولايات المتحدة عام 2014 حوالي 319 مليون شخص بلغ عدد قطع السلاح لدى الأفراد ورجال الشرطة في الولايات المتحدة 371 مليون قطعة.

ارتكبت 14249 جريمة قتل في الولايات المتحدة خلال عام 2014 من بينها 9675 بواسطة الأسلحة النارية أي 68 بالمئة من هذه الجرائم.

وقعت 5.9 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة خلال 2014 عشرة بالمئة منها أي حوالي 600 ألف جريمة، كان الجناة يحملون أسلحة بشكل ظاهر عند ارتكابها.

56 بالمئة من جرائم الاعتداء و 30 بالمئة من السرقات و 39 بالمئة من جرائم الاغتصاب و 65 من جرائم القتل التي تم إبلاغ الشرطة عنها عام 2014 ارتكبها أشخاص معروفون لدى السلطات القضائية الامريكية.
31 بالمئة من الأسر الأمريكية كان لديها سلاح في المنزل عام 2014 وهي أدنى نسبة منذ 40 عاما.

عام 2011 سقط 33 الف شخص ضحية جرائم بواسطة السلاح الناري أي بمعدل 268 شخص في اليوم الواحد.

معدل ضحايا السلاح في نفس العام اكثر من عشرة أشخاص من بين كل 100 ألف أمريكي.
انتج في الولايات المتحدة 5.5 مليون قطعة سلاح فردي وبيع 95 بالمئة منها في السوق الأمريكية.

20 في المئة من مالكي السلاح في الولايات المتحدة يملكون 65 في المئة من الأسلحة الفردية لدى الافراد في الولايات المتحدة.
لا يجري التدقيق في السجل العدلي للأشخاص الذين يشترون السلاح من الأفراد.

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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