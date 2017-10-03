إضراب في إقليم كتالونيا احتجاجا على العنف خلال استفتاء الانفصال

لندن (بي بي سي)

يعتزم سكان كتالونيا تنظيم إضراب الثلاثاء احتجاجا على ممارسات العنف التي شهدها الإقليم الأحد الماضي أثناء إجراء الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

ومن المقرر أن تُعطل وسائل النقل العام، وتُغلق المدارس، كما سيقتصر العمل في المستشفيات على أقسام الطوارئ فقط.

وأعلنت حكومة كتالونيا أن أكثر من 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء دعموا الانفصال عن إسبانيا.

وقالت السلطات في كتالونيا إن أكثر من 2.2 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء من مجموع 5.3 مليون ناخب مسجل.

وتعتبر الحكومة في مدريد أن الاستفتاء غير قانوني، وتعهدت بمنعه بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.

وأصيب المئات بجروح عندما تدخلت الشرطة الإسبانية لمنع التصويت الذي جرى الأحد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاستفتاء غير قانوني وفقا للدستور الإسباني.

وحذرت من أن إقليم كتالونيا قد يجد نفسه خارج الاتحاد الأوروبي إذا انفصل عن إسبانيا.

وبحسب السلطات المحلية في كتالونيا، فإنها لا تسعى لانفصال "صادم" مع إسبانيا، بل ترغب في تفاهم جديد مع الحكومة المركزية في مدريد.