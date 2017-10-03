الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم منزل عائلة منفذ هجوم هار ادار

رام الله (أ ش أ)

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الشهيد نمر الجمل منفذ عملية (هار ادار)، إخطارا بهدم منزله خلال 72 ساعة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، الليلة الماضية، وسلمت عائلة الشهيد الجمل قرارا بهدم المنزل خلال 72 ساعة يتضمن إخطارا بإخلائه، أو تقديم اعتراض للمحكمة الإسرائيلية.

واستشهد الجمل (37 سنة)، الثلاثاء الماضي برصاص قوات الاحتلال على بوابة وحاجز عسكري قرب مستوطنة (هار ادار) المقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة بعد أن أطلق الرصاص وقتل ثلاثة من جنود الاحتلال.