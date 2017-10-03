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الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014

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مصراوي Masrawy

الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014

09:35 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الحكومة الفلسطينية تعقد أول اجتماع لها في غزة منذ العام 2014

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله (يسار) مصافح

غزة – (أ ف ب):

عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، على أمل إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا الى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال الحمد الله عند افتتاح الجلسة إن "الحكومة ستحل كافة القضايا العالقة بالتوافق والشراكة"، لافتا إلى أن "تحقيق المصالحة يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها فيما يخص ملف إعادة الإعمار".

وتابع الحمد الله "أصلحنا 65% من المنازل المدمرة، وملف الموظفين سيتم بحثه في اجتماعات القاهرة"، مضيفا أن الحكومة ستمارس "صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".

كما دعا "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع حصارها عن القطاع"، وطالب اسرائيل ب"وقف العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين خاصة في غزة من خلال رفع الحصار وفتح المعابر".

وهذا الاجتماع هو الأول للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ نوفمبر 2014 .

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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