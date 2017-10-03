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الجيش الروسي يقتل 304 من داعش في سوريا خلال يومين

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مصراوي Masrawy

الجيش الروسي يقتل 304 من داعش في سوريا خلال يومين

09:33 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الجيش الروسي يقتل 304 من داعش في سوريا خلال يومين

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن مقتل 304 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وإصابة 170 آخرين خلال يومين، جراء غارات نفذها سلاح الجو الروسي على مواقع للإرهابيين بالضفة الشرقية لنهر الفرات في سوريا.

وأوضحت الدفاع الروسية ـ في بيان لها أوردته قناة ( اليوم) ـ أن الغارات الروسية أسفرت عن القضاء على 7 قياديين ميدانيين، بمن فيهم المسلح البارز المنحدر من كازاخستان "أبو إسلام الكازاخي"، الذي كان مسئولا عن تنسيق عمليات فصائل (داعش) في وادي الفرات.

وأضاف البيان أن إحدى الغارات الروسية دمرت مركزا لتجمع وتدريب المسلحين، كان فيه نحو 40 متطرفا من شمال قوقاز ومجموعة من قناصة التنظيم، مؤكدا أيضا تدمير 3 مراكز قيادة و9 نقاط محصنة و8 دبابات و3 مدافع، و17 عربة رباعية الدفع مزودة بأسلحة ذات عيار كبير و4 مستودعات للذخيرة.

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