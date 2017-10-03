أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 3 جنود هنود في هجوم بإقليم كشمير

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 3 جنود هنود في هجوم بإقليم كشمير

09:23 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة 3 جنود هنود في هجوم بإقليم كشمير

أرشيفية

نيودلهي (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية أن جنديا تابعا لقوات الحدود الأمنية لقي مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه انتحاريون على معسكر للقوات شبه العسكرية في منطقة سريناجار بإقليم كشمير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء عن الشرطة قولها "إن اثنين من المهاجمين لقيا حتفهما أيضا جراء هذا الهجوم، مشيرا إلى أنه لايزال أحد المهاجمين مختبئا هناك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث".. بينما قال شهود عيان "إن ثلاثة مسلحين على الأقل نفذوا الهجوم".

وأضافت الشبكة أن المعسكر يقع خارج المطار الدولي في منطقة سريناجار، مشيرة إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية التي تم تعليقها عقب الهجوم، كما تم فتح الطرق التي تم تطويقها في وقت سابق.

ومن جانبها، أعلنت جماعة (جيش محمد) مسئوليتها عن هذا الهجوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أولى تداعيات أزمة كردستان العراق تطال المنظمات غير الحكومية الدولية

    أخبار

  • وزير النقل الكردي: لن نسمح لأي شخص بإدارة شؤون مطارات كردستان

    أخبار

  • مسؤول روسي: الجهات المختصة تبحث استئناف الرحلات الجوية مع

    أخبار

  • أمريكا تحذر مواطنيها بالعراق عقب تعليق الرحلات الجوية إلى كردستان

    أخبار

إعلان

55c61404c9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "