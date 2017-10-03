مقتل وإصابة 3 جنود هنود في هجوم بإقليم كشمير

نيودلهي (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية أن جنديا تابعا لقوات الحدود الأمنية لقي مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه انتحاريون على معسكر للقوات شبه العسكرية في منطقة سريناجار بإقليم كشمير.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء عن الشرطة قولها "إن اثنين من المهاجمين لقيا حتفهما أيضا جراء هذا الهجوم، مشيرا إلى أنه لايزال أحد المهاجمين مختبئا هناك في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث".. بينما قال شهود عيان "إن ثلاثة مسلحين على الأقل نفذوا الهجوم".

وأضافت الشبكة الإخبارية أن المعسكر يقع خارج المطار الدولي في منطقة سريناجار، مشيرة إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية التي تم تعليقها عقب الهجوم، كما تم فتح الطرق التي تم تطويقها في وقت سابق.

ومن جانبها، أعلنت جماعة (جيش محمد) مسئوليتها عن هذا الهجوم.