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صحيفة روسية: لقاء بوتين وأردوغان انتصار لسيد الكرملين

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مصراوي Masrawy

صحيفة روسية: لقاء بوتين وأردوغان انتصار لسيد الكرملين

09:16 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

صحيفة روسية: لقاء بوتين وأردوغان انتصار لسيد الكرملين

لقاء الرئيس الروسي ونظيره التركي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

اعتبرت صحيفة روسية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة بمثابة انتصار لسيد الكرملين على سيد البيت الأبيض، دونالد .

وقالت صحيفة "برافادا" في تقرير نشرته على موقعها الاثنين إن وسائل الإعلام التركية تحاول التكهن بالأسباب الكامنة وراء زيارة بوتين إلى تركيا، حيث أشارت الصحيفة الروسية إلى أن المحللين الأتراك توقعوا أن يكون التقارب بين موسكو وأنقرة خطوة في إطار الرسائل التي يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسالها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واجتمع أردوغان وبوتين الخميس في العاصمة التركية أنقرة.

وقال تقرير الصحيفة إن أردوغان "لا يتسامح مع أي انتقاد من جانب الصحفيين الأتراك،" مشيرا إلى أن الزعيم التركي لم يستطع إقامة علاقات طبيعية مع المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما مع شعور القيادة التركية "بالخيانة" من جانب الإدارة الأمريكية بعد دعمها الصريح للأكراد في سوريا.

ووفقًا للتقرير، حاول الرئيس التركي الانتقام من الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي (الناتو) حيث اندفع نحو تعزيز علاقات بلاده العسكرية مع موسكو، علاوة على قراره بشراء منظومة "إس - 400" للدفاع الجوي الروسية، أول صفقة كبرى لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.

وتأتي رغبة تركيا في اقتناء هذه المنظومة في ظل توتر متصاعد بين تركيا وحلفائها في حلف الناتو، بحسب الصحيفة.

ولفتت برافادا إلى أن ردود فعل البيت الأبيض ماتزال حذرة تجاه أنقرة، مشيدة بخطة الرئيس التركي في مواجهة تحدي واشنطن للإرادة السياسة التركية، علاوة على توصل أردوغان وبوتين إلى مناطق وقف تصعيد العنف في سوريا، والتي يمكن رؤيتها على أنها "مناطق نفوذ" للدولتين.

وأمر ترامب بإرسال شحنات أسلحة سخية إلى القوات الكردية في سوريا، تزامنًا مع زيارة أردوغان للولايات المتحدة في مايو الماضي، رغم طلب الرئيس التركي من واشنطن التوقف عن إرسال أسلحة أمريكية إلى الأكراد الذين تعتبرهم تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية في أنقرة والعديد من العواصم الغربية.

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